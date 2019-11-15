Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Творческая театральная лаборатория заработает в Пскове в следующий четверг

15 ноября 2019 года, 16:30

Псковский областной центр народного творчества проводит творческую театральную лабораторию с участием специалистов театрального жанра: режиссёров народных и любительских театров, руководителей драматических коллективов. В этом году лаборатория пройдет 21 ноября в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина ( улица Пушкина, дом 13), где руководители любительских театров познакомятся с репетиционным процессом, примут участие в творческом диалоге с профессиональными актерами.

В программе мероприятия запланирован мастер-класс от заслуженного артиста РФ Сергея Попкова и посещение занятий театрального курса ПсковГУ. Для участников театральной лаборатории проведут обзорную экскурсию по театру, а в финале мероприятия гости смогут увидеть постановку по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера «Очень громкая премьера».

Подробная информация по телефону: 8(8112)75-39-79 (Золотухина Наталья Сергеевна).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Итоги проекта «Все в Псков» подведут в пресс-центре «Псковской правды»
Лучших вокальных исполнителей определят 16 ноября на конкурсе «Псковская волна»
Клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы отмечает 100-летие
Псковичи могут сообщить о местах торговли наркотиками по специальному телефону
Мужская команда колледжа ПсковГУ победила на городском первенстве по баскетболу
Около 300 юных спортсменов выступят в Пскове на соревнованиях по спортивной аэробике
Серийного ночного домушника отправили в колонию за кражи из домов великолучан
Крупный штраф заплатит житель Струго-Красненского района за повторное пьяное вождение
Гребцов ждут на Кубке ректора Псковского государственного университета

Комментарии

Авторизация
No comments
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)
Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Культура / Событие
18 октября 14:28

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Дно Чудского озера обследуют, про легендарного князя снимут фильм, в области появятся новые туристические объекты