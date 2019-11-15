Творческая театральная лаборатория заработает в Пскове в следующий четверг

Псковский областной центр народного творчества проводит творческую театральную лабораторию с участием специалистов театрального жанра: режиссёров народных и любительских театров, руководителей драматических коллективов. В этом году лаборатория пройдет 21 ноября в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина ( улица Пушкина, дом 13), где руководители любительских театров познакомятся с репетиционным процессом, примут участие в творческом диалоге с профессиональными актерами.

В программе мероприятия запланирован мастер-класс от заслуженного артиста РФ Сергея Попкова и посещение занятий театрального курса ПсковГУ. Для участников театральной лаборатории проведут обзорную экскурсию по театру, а в финале мероприятия гости смогут увидеть постановку по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера «Очень громкая премьера».

Подробная информация по телефону: 8(8112)75-39-79 (Золотухина Наталья Сергеевна).