Итоги проекта «Все в Псков» подведут в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 19 ноября, в 16.00 в пресс-центре «Псковской правды» подведут итоги проекта «Все в Псков», реализуемого в рамках национального проекта «Культура».

На днях регион принял последнюю в этом году группу школьников. Сколько детей, из каких регионов посетили Псковскую область? Что показывали школьникам на маршруте «Духовные истоки», прошедшем конкурсный отбор на федеральном уровне? Какую роль в проекте сыграл драматический театр? Какой была реакция ребят, какие творческие работы с впечатлениями регион получил в свою копилку? Каким будет продолжение проекта?

Спикерами встречи станут:

- исполняющая обязанности председателя Комитета по туризму Псковской области Ольга Валентиновна Качнова;

- директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Анатольевна Баранова;

- менеджер проекта, Бюро путешествий «Континент» Юлия Александровна Коновалова.

Возможно участие представителей театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское».

Напомним, в нынешнем году для российских школьников в третий раз пройдёт конкурс #ВсеВПсков. Дети смогут побороться за главные призы в трёх номинациях: блогер, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок смартфон, семейный тур в Псковскую область, проживание в загородном отеле вместе с семьей - то есть смогут показать Псковщину родным.