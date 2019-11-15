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Общество

Клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы отмечает 100-летие

15 ноября 2019 года, 15:26

Столетие отмечает клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы, являющаяся прародителем всей лабораторной службы региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Еще сто лет назад пациентов лечили без проведения каких-либо лабораторных исследований, а диагнозы ставились на основании жалоб больного и осмотра врачом. Кабинет лаборатории в Пскове открыли в 1919 году. С его появлением медики стали точнее проводить диагностику заболеваний и существенно улучшили уровень оказываемой помощи.

«В настоящее время постановка диагноза пациентам без проведения исследований невозможна», - отметил главный врач учреждения Анатолий Волков.

По его словам, лаборатория является значимым звеном для всей больницы.

Только за один год в лаборатории проводится свыше миллиона исследований.

На базе отделения работает современное медицинское оборудование последнего поколения, которое позволяет проводить лабораторные исследования с минимальным участием персонала.

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