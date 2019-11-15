Мужская команда колледжа ПсковГУ победила на городском первенстве по баскетболу

Стали известны итоги первенства Пскова по баскетболу среди мужских команд, которые проходили с 11 по 13 ноября в спортивном зале Псковского кооперативного техникума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками соревнований стали четыре сборные команды учреждений среднего профессионального образования.

По результатам игр первое место заняла команда «Колледж ПсковГУ», второе место досталось команде «Псковский кооперативный техникум», третье место завоевала команда «Псковский агротехнический колледж».

Игроки команд победителя и призеров были награждены грамотами.

Добавим, команды, занявшие призовые места готовятся к первенству Псковской области в зачет областной Спартакиады учреждений СПО, которое пройдет в Пскове 5 декабря.