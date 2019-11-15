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Спорт

Около 300 юных спортсменов выступят в Пскове на соревнованиях по спортивной аэробике

15 ноября 2019 года, 11:40

16 и 17 ноября в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове пройдут традиционные соревнования по спортивной аэробике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

16 ноября в 10.30 начнутся Межрегиональные соревнования «Древний Псков», на котором выступят молодые спортсмены от 5 до 11 лет из Псковской, Ленинградской областей и Республики Карелии. Всего около 300 человек.

На следующий день в 10.00 будет дан старт Кубку Псковской области. Его участниками станут спортсмены, уже имеющие свой рейтинг.

Выступления будут проходить в номинациях: индивидуальные выступления (юноши и девушки), смешанные пары (состоящие из спортсменов разного пола), трио, групповые выступления (по 5 человек в группе), гимнастическая платформа (выполнение аэробной программы с использованием степ-платформы) и танцевальная аэробика (особый вид программы, запрещающий выполнение аэробных элементов и предполагающий демонстрацию двух танцевальных стилей).

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