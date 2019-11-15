Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Серийного ночного домушника отправили в колонию за кражи из домов великолучан

15 ноября 2019 года, 11:02

Уроженец Новгородской области, виновный в нескольких кражах, отправился в за решётку на четыре года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что в декабре минувшего года этот 33-летний злоумышленник проник в дачный дом в пригороде Великих Лук. Отсюда он похитил цифровую приставку от телевизора. В тот же день мужчина залез в квартиру на Октябрьском проспекте в городе на Ловати. Здесь добычей преступника стали телевизионный ресивер и ноутбук.

Спустя сутки домушник пробрался в квартиру на улице Рабочей. Здесь он прибрал к рукам несколько тысяч рублей. Затем мужчина проник в квартиру на улице Зверева, где украл швейную машинку, мобильный телефон, системный блок и наушники.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант обычно действовал в ночное время, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. В общей сложности ущерб гражданам составил более 30 тысяч рублей.

Отбывать наказание преступнику предстоит в колонии строгого режима.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Итоги проекта «Все в Псков» подведут в пресс-центре «Псковской правды»
Творческая театральная лаборатория заработает в Пскове в следующий четверг
Лучших вокальных исполнителей определят 16 ноября на конкурсе «Псковская волна»
Клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы отмечает 100-летие
Псковичи могут сообщить о местах торговли наркотиками по специальному телефону
Мужская команда колледжа ПсковГУ победила на городском первенстве по баскетболу
Около 300 юных спортсменов выступят в Пскове на соревнованиях по спортивной аэробике
Крупный штраф заплатит житель Струго-Красненского района за повторное пьяное вождение
Гребцов ждут на Кубке ректора Псковского государственного университета

Комментарии

Авторизация
No comments
Дело о площадке-невидимке

Происшествия
6 ноября 15:45

Дело о площадке-невидимке

Диванные эксперты «зафиксировали» в Острове потустороннюю активность
Взятки не гладки

Происшествия
5 ноября 11:12

Взятки не гладки

Житель Острова может сесть на пять лет за неудачную попытку дать взятку начальнику ГИБДД в Порхове
Похозяйничали

Происшествия / Преступление
31 октября 10:09

Похозяйничали

В Куньинском районе лесничий с женой напилили леса на 38 миллионов рублей