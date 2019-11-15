Серийного ночного домушника отправили в колонию за кражи из домов великолучан

Уроженец Новгородской области, виновный в нескольких кражах, отправился в за решётку на четыре года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что в декабре минувшего года этот 33-летний злоумышленник проник в дачный дом в пригороде Великих Лук. Отсюда он похитил цифровую приставку от телевизора. В тот же день мужчина залез в квартиру на Октябрьском проспекте в городе на Ловати. Здесь добычей преступника стали телевизионный ресивер и ноутбук.

Спустя сутки домушник пробрался в квартиру на улице Рабочей. Здесь он прибрал к рукам несколько тысяч рублей. Затем мужчина проник в квартиру на улице Зверева, где украл швейную машинку, мобильный телефон, системный блок и наушники.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант обычно действовал в ночное время, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. В общей сложности ущерб гражданам составил более 30 тысяч рублей.

Отбывать наказание преступнику предстоит в колонии строгого режима.