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Происшествия

Крупный штраф заплатит житель Струго-Красненского района за повторное пьяное вождение

15 ноября 2019 года, 10:40

Жителя Струго-Красненского района оштрафовали за повторную езду в пьяном состоянии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 5 августа нынешнего года этот 58-летний мужчина был за рулём экскаватора в тот момент, когда полицейские остановили его для проверки документов. Водитель был изрядно пьян. Позже выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был лишён права управлять автомобилем.

Суд назначил виновному штраф в 200 тысяч рублей и запретил ему садиться за руль в течении ближайших двух лет.

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