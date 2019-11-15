Крупный штраф заплатит житель Струго-Красненского района за повторное пьяное вождение

Жителя Струго-Красненского района оштрафовали за повторную езду в пьяном состоянии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 5 августа нынешнего года этот 58-летний мужчина был за рулём экскаватора в тот момент, когда полицейские остановили его для проверки документов. Водитель был изрядно пьян. Позже выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был лишён права управлять автомобилем.

Суд назначил виновному штраф в 200 тысяч рублей и запретил ему садиться за руль в течении ближайших двух лет.