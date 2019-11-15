Гребцов ждут на Кубке ректора Псковского государственного университета

На следующей неделе в Псковском государственном университете впервые пройдет соревнование по гребле на тренажерах среди факультетов на Кубок ректора.

Между тем, в среду, 13 ноября, в спортивном зале Псковского государственного университета состоялся первый этап Зимнего чемпионата Студенческой гребной лиги на гребных тренажерах. Участие в открытии сезона приняли как студенты ПсковГУ, так и спортсмены-любители.

Были разыграны первые в сезоне комплекты наград на дистанции в 1500 метров, а также на 250 метров в личном зачете и эстафете. Одним из лучших стал студент Тимофей Морозов, который стал третьим на длинной дистанции, вторым на короткой и в составе команды стал победителем эстафетной гонки.

«Студенческая гребля продолжает развиваться, мы все находимся в предвкушении долгожданной установки эллинга для хранения лодок и пирса для студенческой команды, оборудование для которого уже поступило. Это будет означать, что в ПсковГУ появится полноценный гребной клуб, как в лучших вузах Европы и США», - отметил Морозов.

Отметим, по итогам летнего сезона этого года псковские студенты стали 27-ми в итоговом протоколе Лиги. А вот по итогам зимнего сезона прошлого года - были 16-ми среди вузов России. Руководит студенческим гребным клубом заслуженный тренер России Сергей Матвеев. Всех желающих студентов ждут на тренировках, которые проходят как на открытой воде, так и на тренажерах в зале.