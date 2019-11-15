Впервые за шесть лет все псковские районы в срок получили паспорта готовности к отопительному сезону

Все районы Псковской области впервые за шесть лет получили в срок паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам председателя регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, в Северо-Западном управлении Ростехнадзора проанализировали документы и подтвердили, что они соответствуют всем установленным нормам.

«Областная администрация оказывала районам необходимую поддержку в подготовке документов и оперативном устранении выявленных замечаний», - отметил он.

Сергей Грахов подчеркнул, что впервые с 2013 года абсолютно все районы Псковской области в установленный срок получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Напомним, что отопительный сезон начался раньше срока по поручению главы региона Михаила Ведерникова из-за низкой температуры воздуха и многочисленных обращений пользователей соцсетей.