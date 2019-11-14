У спортсмена из Великих Лук отобрали победу на Чемпионате России по боксу

Великолукский тяжеловес Сергей Егоров (весовая категория 91кг+) завершил свое выступление на Чемпионате России по боксу. Одержав две победы на предварительном этапе, Егоров 13 ноября вышел на ринг в четвертьфинале чемпионата против представителя Тульской области Сергея Калчугина. По итогам трех раундов судейская комиссия в составе 5 судей-международников отдала победу единогласным решением (5:0) в пользу боксера из Псковской области.

Однако следом туляки подали апелляцию, и, по словам тренера Алексея Селиверстова, апелляционная комиссия вопреки решению судей, здравому смыслу и техническим регламентам, отменила решение о поединке и не пустила Сергея Егорова в полуфинал.

«Это решение за гранью нашего понимания, - эмоционально прокомментировал случившееся Селиверстов. - Но оно окончательное, и мы завершаем участие в чемпионате страны на стадии четвертьфинала, будем разбираться уже когда вернемся домой».

Также на Чемпионате России по боксу выступили, но не добрались до пьедестала спортсмены из Псковской области Дмитрий Муратов, Владимир Родионов и Глеб Голик.