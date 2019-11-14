Где детям-сиротам получить в Пскове бесплатные юридические консультации (АДРЕСА)

В среду, 20 ноября, в Псковской области пройдет всероссийский День правовой помощи детям. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этот день в Пскове специалисты проведут серию бесплатных юридических консультаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей и тех, кто желает принять на воспитание в семью осиротевшего ребенка.