Где детям-сиротам получить в Пскове бесплатные юридические консультации (АДРЕСА)

В среду, 20 ноября, в Псковской области пройдет всероссийский День правовой помощи детям. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В этот день в Пскове специалисты проведут серию бесплатных юридических консультаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей и тех, кто желает принять на воспитание в семью осиротевшего ребенка.
1. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Псков, улица Максима Горького, дом 23). Начало в 16.00. Телефон: 56-19-89.
2. Псковский политехнический колледж (Псков, улица Леона Поземского, дом 124). Начало в 10.10. Телефоны: 75-10-06, 75-11-05.
3. Псковский кооперативный техникум (Псков, улица Калинина, дом 13). Начало в 14.00. Телефон: 75-38-82 (добавочный 13).
4. Многопрофильный правовой лицей №8 (Псков, улица Западная, дом 5, актовый зал). Начало в 11.05. Телефоны: 55-82-28, 8911-355-13-99.
5. Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России А.Ю.Ширяева (Псков, улица Труда, дом 25\3). Начало в 9.20. Телефоны: 72-48-86, 8911-397-73-65.
6. Погранично-таможенно-правовой лицей (Псков, улица Алтаева, дом 2). Начало в 12.00. Телефоны: 53-78-01, 8911-366-74-77.
7. Гуманитарный лицей (Псков, улица Ленина, дом 10). Начало в 11.50. Телефоны: 72-31-98, 8911-397-47 93 11.50.
8. Центр специального образования № 1 (Псков, улица Ольгинская набережная, дом 13/2. Начало в 12.30. Телефоны: 8911-396-43-40.
9. Псковский областной колледж искусств (Псков, улица Набат, дом 5, аудитория 319). Начало в 15.00. Телефоны: 75-25-10, 8921 703 0025.