Игорь Угольников не приехал в Псков на презентацию собственного фильма «Учености плоды»

В связи с плотным графиком работы режиссёр Игорь Угольников не смог приехать в Пскове на презентацию своего нового художественного фильма «Учености плоды». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Напомним, презентация была запланирована на 14 ноября в рамках второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Творческая встреча с Игорем Угольниковым должна была состояться на круглом столе «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности». Кроме того, участникам конференции был проанонсирован рассказ об истории создания фильма и показ тизера картины.

Напомним, съёмки художественного фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды» завершились недавно. Картина рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское.