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Политика

Игорь Угольников не приехал в Псков на презентацию собственного фильма «Учености плоды»

14 ноября 2019 года, 16:49

В связи с плотным графиком работы режиссёр Игорь Угольников не смог приехать в Пскове на презентацию своего нового художественного фильма «Учености плоды». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Напомним, презентация была запланирована на 14 ноября в рамках второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Творческая встреча с Игорем Угольниковым должна была состояться на круглом столе «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности». Кроме того, участникам конференции был проанонсирован рассказ об истории создания фильма и показ тизера картины.

Напомним, съёмки художественного фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды» завершились недавно. Картина рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское.

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В съёмках фильма «Учености плоды» принимали участие известные российские и немецкие актёры: Фёдор Бондарчук, Настасья Кербенген, Сергей Безруков, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.

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