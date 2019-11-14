Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Работу с зарплатой более 24 тысяч рублей предлагают жителям Псковской области

14 ноября 2019 года, 17:03

Стражи порядка предлагают псковичам работу на должности полицейского, полицейского-водителя патрульно-постовой службы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, образование не ниже среднего общего, годность по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в армии.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32.

Телефоны: 59-38-21, 59-38-47.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Где детям-сиротам получить в Пскове бесплатные юридические консультации (АДРЕСА)
У спортсмена из Великих Лук отобрали победу на Чемпионате России по боксу
Игорь Угольников не приехал в Псков на презентацию собственного фильма «Учености плоды»
Бесплатный семинар «Осторожно, детский голос!» пройдёт в Пскове 27 ноября
Сборник документов о преступлениях нацистов в Псковской области выйдет через год
Президенту России сообщат о результатах конференции в Пскове, посвященной 75-летию Победы
Михаил Ведерников: Самое главное – сохранить правду и передавать её из поколения в поколение
Виктор Остренко: Рассекреченные архивы о погибших в годы войны псковичах систематизируют
Валерий Кузьмин: За каждым преступлением нацистов из рассекреченных ФСБ документов стоит конкретный человек

Комментарии

Авторизация
No comments
Работает!

Общество / Коммуналка
14 ноября 12:42

Работает!

Главы районов дали положительную оценку ходу мусорной реформы в Псковской области
Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

Общество / Мода
12 ноября 15:45

Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

В ноябре наши эксперты по красоте и стилю будут работать с 28-летней псковичкой Ларисой Васильевой.

Виноваты бобры

Общество / Коммуналка
12 ноября 10:38

Виноваты бобры

Свою роль в подтоплении во время дождей сыграли грызуны, понаделавшие засоры вблизи дорог