Работу с зарплатой более 24 тысяч рублей предлагают жителям Псковской области

Стражи порядка предлагают псковичам работу на должности полицейского, полицейского-водителя патрульно-постовой службы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, образование не ниже среднего общего, годность по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в армии.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 7, кабинет 32.

Телефоны: 59-38-21, 59-38-47.