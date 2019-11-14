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Культура

Бесплатный семинар «Осторожно, детский голос!» пройдёт в Пскове 27 ноября

14 ноября 2019 года, 16:26

Педагоги, хормейстеры, руководители детских коллективов Псковской области приглашаются на семинар «Осторожно, детский голос!». Пройдёт он 27 ноября в зале Дома офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5). Начало в 11.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В программе семинара доклады кандидата медицинских наук, педагога-вокалиста, а также доклад-презентация от кандидата искусствоведения и открытый урок.

Семинар проводится бесплатно. Для гостей из отделённых муниципалитетов области, организаторы предоставляют проживание и питание, а также трансфер от гостиницы до места проведения мероприятия.

Подтвердить участие можно по электронной почте al-ekca@yandex.ru или по телефону: +7(965)0320204.

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