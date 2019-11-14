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Общество

Сборник документов о преступлениях нацистов в Псковской области выйдет через год

14 ноября 2019 года, 15:21

На экспертной площадке «Архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения: проблемы репрезентации и публикации», которая проходит в рамках псковской конференции #БезСрокаДавности, обсуждается создание сборника документов о нацистских преступлениях, передает корреспондент «Псковской правды».

«Речь идет о создании сборников документов, которые бы имели серийный формат. Сегодня заявлено 22 тома по регионам, находившимся под оккупацией», - отметила декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, руководитель учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России» Елена Малышева.

По ее словам, работой над обнародованием исследований о преступлениях нацистов на оккупированных территориях занимаются в разных регионах, но на сегодня нет полного охвата.

«Есть достаточное количество источников, главным образом это либо протоколы, либо свидетельства очевидцев, либо воспоминания самих преступников. Это создает колоссальный эмоциональный фон. Но нам бы хотелось, - поделилась ученый, - базу отрытых источников, на основе которой делается общественная экспертиза, она может быть приобщена к следственным делам».

Она также отметила, что нужно создать такое издание, которое могло бы быть информационной и справочной базой.

По информации Елены Малышевой издание должно выйти уже в ноябре 2020 года.

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«Нужна пояснительная записка, комментарии, разъяснения. Поэтому мне кажется, нужно выработать некую структуру, что должно быть в этих документах, - сказал он. - У нас могут быть разные подходы к осознанию этой темы, но выводы должны быть одинаковы».

«Главным принципом работы должны быть четкий план и четкие сроки», - отметил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

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Кроме того, эксперты высказали свои предложения по структуре документов, которые войдут в сборник. В первом блоке предлагается публиковать документы по уничтожению военнопленных, мирного населения и в том числе по карательным операциям, во втором - о преступлениях против детства, об уничтожении больных и душевнобольных, третий модуль – об угоне населения на принудительные работы, четвертый - об уничтожение государственной и общественной собственности.

«Это рабочий вариант для обсуждения», - пояснила Елена Малышева.

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Проект «БезСрокаДавности»
В Пскове проходит вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главной темой стали рассекреченные ФСБ документы, которые рассказывают о конкретных преступлениях нацистов из Прибалтики, совершенных на Псковщине в 1941- 45 годах.
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