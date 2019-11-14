Сборник документов о преступлениях нацистов в Псковской области выйдет через год

На экспертной площадке «Архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения: проблемы репрезентации и публикации», которая проходит в рамках псковской конференции #БезСрокаДавности, обсуждается создание сборника документов о нацистских преступлениях, передает корреспондент «Псковской правды».

«Речь идет о создании сборников документов, которые бы имели серийный формат. Сегодня заявлено 22 тома по регионам, находившимся под оккупацией», - отметила декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, руководитель учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской России» Елена Малышева.

По ее словам, работой над обнародованием исследований о преступлениях нацистов на оккупированных территориях занимаются в разных регионах, но на сегодня нет полного охвата.

«Есть достаточное количество источников, главным образом это либо протоколы, либо свидетельства очевидцев, либо воспоминания самих преступников. Это создает колоссальный эмоциональный фон. Но нам бы хотелось, - поделилась ученый, - базу отрытых источников, на основе которой делается общественная экспертиза, она может быть приобщена к следственным делам».

Она также отметила, что нужно создать такое издание, которое могло бы быть информационной и справочной базой.

По информации Елены Малышевой издание должно выйти уже в ноябре 2020 года.