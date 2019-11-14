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Общество

Президенту России сообщат о результатах конференции в Пскове, посвященной 75-летию Победы

14 ноября 2019 года, 15:15

Результаты посвященной 75-летию Победы псковской конференции доведут до президента России Владимира Путина. Об этом 14 ноября в ходе круглого стола в ПсковГУ сообщила кандидат педагогических наук, проректор Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова, пишет Псковское агентство информации.

По ее словам, рекомендации, которые будут выработаны в первый день конференции, передадут в Минпросвещения, а общие результаты доведут до главы государства.

«В период информационных войн и попыток переписать результаты Второй мировой, особенно важно помнить о том, что же произошло на самом деле», - сказала Наталья Склярова.

По словам председателя областного комитета по образованию Александра Седунова тема памяти о войне и патриотическом воспитании имеет очень важное значение.

«Михаил Ведерников провел несколько заседаний оргкомитета по подготовке празднования 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Говорилось также о том, как заинтересовывать молодёжь и воспитать в них исследователей», - добавил он.

Напомним, вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове с 14 по 15 ноября. Ее участниками стали около сотни специалистов в области истории.

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