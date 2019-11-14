Михаил Ведерников: Самое главное – сохранить правду и передавать её из поколения в поколение

«Псковская область – второй регион страны, в котором реализуется проект #БезСрокаДавности. Но по масштабу, по объему мы сегодня на первом месте», - сказал 14 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги пленарной сессии международной научно-практической конференции, посвященной 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Псков один из первых городов, который встретил фашистов, и три года он находился в оккупации, здесь казнено порядка 17 тысяч мирного населения. Здесь достаточно серьезные разрушения были, большое количество преступлений против мирного населения.
Как передает корреспондент «Псковской правды», Михаил Ведерников отметил, что слушая доклады он испытал шок и ужас по отношению к тем людям, которые находились в лагерях, к населению, которое жило на оккупированной территории.
Самое страшное – как людей убивали, отрубленные головы, конечности, дети, которых находили убитыми вместе с матерями.
Михаил Ведерников,По словам губернатора, проект «#БезCрокаДавности» направлен против фальсификации истории:
губернатор Псковской области
«Сейчас есть попытки переписать историю, снизить количество жертв. Сегодня западные, заинтересованные в другой точке зрения, эксперты говорят, что в Сталинградской битве погибло 300 тысяч фашистов, лет через 5 они будут говорить, что это 100 тысяч и потом со временем дойдёт до небольшого приграничного конфликта. Мы все знаем, какие на самом деле были жертвы, сколько советских людей погибло».
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖГлава региона напомнил, что в России нет такой семьи, чья история не была бы связана с историей Великой отечественной войны.
«Поэтому самое главное – сохранить эту правду, передавать из поколения в поколение и конечно бережно относиться к документам, которыми мы располагаем и которые со временем будут рассекречиваться. Чтобы оценить масштаб преступления, нужно задуматься только над одной цифрой – 43 тысячи человек входили в комиссию, которая расследовала преступления фашистов», - заключил губернатор.
Добавим, что в рамках конференции директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал об обнародованных документах из архивов ФСБ.