Михаил Ведерников: Самое главное – сохранить правду и передавать её из поколения в поколение

«Псковская область – второй регион страны, в котором реализуется проект #БезСрокаДавности. Но по масштабу, по объему мы сегодня на первом месте», - сказал 14 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги пленарной сессии международной научно-практической конференции, посвященной 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Псков один из первых городов, который встретил фашистов, и три года он находился в оккупации, здесь казнено порядка 17 тысяч мирного населения. Здесь достаточно серьезные разрушения были, большое количество преступлений против мирного населения.

Как передает корреспондент «Псковской правды», Михаил Ведерников отметил, что слушая доклады он испытал шок и ужас по отношению к тем людям, которые находились в лагерях, к населению, которое жило на оккупированной территории.