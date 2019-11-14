Виктор Остренко: Рассекреченные архивы о погибших в годы войны псковичах систематизируют

«Информацию из рассекреченных архивов о погибших в годы войны систематизируют в Псковской области», - сообщил 14 ноября заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Псковской области Виктор Остренко на открытии второй международной научно-практической конференции , посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Псковское агентство информации .

Знакомство с проектом «Без срока давности» состоялось на базе Общероссийского народного Фронта, когда вместе с поисковым движением России реализовывался проект «Судьба солдата».

По его словам, прошло 75 лет как закончилась война, а люди до сих пор ищут своих родственников.

«Каждый из вас может представить себе, что означает этот поиск. Этот поиск – олицетворение боли и утраты целого поколения», - отметил глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Псковской области и напомнил о работе интерактивного информационного ресурса память60.рф, который содержит полный список захороненных в братских могилах.

«Следующим шагом нашей работы станет систематизация информации из рассекреченных архивов о погибших жителях», - добавил Виктор Остренко.