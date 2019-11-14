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Общество

Наталья Ильина отметила вклад студентов и преподавателей ПсковГУ в Победу

14 ноября 2019 года, 12:20

«Студенты и преподаватели Псковского государственного университета внесли свой вклад в Победу», - заявила 14 ноября врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Псковская область пережила все ужасы оккупации.


Наталья Ильина отметила вклад студентов и преподавателей ПсковГУ в ПобедуНаталья Ильина,
врио ректора ПсковГУ
По словам Натальи Ильиной, псковский университет война застала в разгар летней экзаменационной сессии и выпускных экзаменов.

«Зачетные и студенческие книжки связывали в наволочки. Сами студенты и педагоги уходили на фронт», - привела руководитель вуза воспоминания свидетелей тех событий.

«Горжусь, что у нас такая история Псковского университета», - добавила Наталья Ильина.

Отметим, что в рамках конференции в фойе университета работает выставка «#БезСрокаДавности», на которой представлены старые фотографии разрушенного послевоенного Пскова, а также архивные документы.

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