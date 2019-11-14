Наталья Ильина отметила вклад студентов и преподавателей ПсковГУ в Победу

«Студенты и преподаватели Псковского государственного университета внесли свой вклад в Победу», - заявила 14 ноября врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Псковское агентство информации .

По словам Натальи Ильиной, псковский университет война застала в разгар летней экзаменационной сессии и выпускных экзаменов.

«Зачетные и студенческие книжки связывали в наволочки. Сами студенты и педагоги уходили на фронт», - привела руководитель вуза воспоминания свидетелей тех событий.

«Горжусь, что у нас такая история Псковского университета», - добавила Наталья Ильина.

Отметим, что в рамках конференции в фойе университета работает выставка «#БезСрокаДавности», на которой представлены старые фотографии разрушенного послевоенного Пскова, а также архивные документы.