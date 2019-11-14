Герой России Алексей Романов: Злодей должен трястись от неизбежности наказания

«Проект «Без срока давности» позволяет сохранять память об истории России», - заявил 14 ноября герой России, референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов на второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам Алексея Романова проект «Без срока давности» реализуют люди, думающие об истории Отечества и о торжестве правды.

Герой России подчеркнул, что благодаря этому проекту появилась возможность рассказать правду о тех, кто участвовал в расстрелах и сжигал деревни с мирными жителями.

«Злодей, доживший до преклонного возраста, должен трястись от неизбежности наказания», - заявил Алексей Романов и напомнил, что следующий год в России будет Годом памяти и славы.

По мнению спикера, память не должна ограничиваться мероприятиями 9 мая.