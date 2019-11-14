Разбойников, подозреваемых в избиении 37-летнего псковича, задержали в Пскове

Псковские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, ночью 9 ноября на улице Льва Толстого в Пскове двое незнакомцев напали на 37-летнего прохожего, избили его, похитив серебряную цепочку и мобильный телефон. Совершив преступление, злоумышленники скрылись. Пострадавшему потребовалась помощь бригады скорой помощи. Чуть позже он был доставлен в больницу.

Подозреваемых стражи порядка нашли оперативно. Ими оказались безработные, ранее судимые жители Пскова, 1980 и 1997 годов рождения. Они уже дали признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.