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Происшествия

Разбойников, подозреваемых в избиении 37-летнего псковича, задержали в Пскове

14 ноября 2019 года, 12:02

Псковские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, ночью 9 ноября на улице Льва Толстого в Пскове двое незнакомцев напали на 37-летнего прохожего, избили его, похитив серебряную цепочку и мобильный телефон. Совершив преступление, злоумышленники скрылись. Пострадавшему потребовалась помощь бригады скорой помощи. Чуть позже он был доставлен в больницу.

Подозреваемых стражи порядка нашли оперативно. Ими оказались безработные, ранее судимые жители Пскова, 1980 и 1997 годов рождения. Они уже дали признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

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