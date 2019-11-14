Пётр Крупеня: Сегодняшняя должность Елены Полонской – это высокое доверие и большая ответственность

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня поздравил Елену Полонскую с избранием главой Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодняшняя должность Елены Александровны – это высокое доверие и большая ответственность», - отметил руководитель управления и пожелал избранной главе города успехов в ответственной деятельности.

Пётр Крупеня уверен, что накопленный за годы работы в депутатском корпусе и жизненный опыт позволит реализовать все намеченные планы.

Напомним, с 23 мая 2019 года Елена Полонская исполняла полномочия главы города Пскова.