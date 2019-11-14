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Общество

Началась прямая трансляция доклада о рассекреченных архивах псковского УФСБ (ВИДЕО)

14 ноября 2019 года, 11:10

Псковское агентство информации начало прямую трансляцию доклада о рассекреченных архивах псковского УФСБ. Об этом «Псковской правде» сообщили в информагентстве.

Доклад пройдёт в стенах Псковского государственного университета в рамках двухдневной международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С её полной программой вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Серия научных сообщений начнётся с выступления директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина. Участники конференции узнают об итогах работы с рассекреченными документами УФСБ России по Псковской области, а также о новых данных по истории Псковской области в период фашистской оккупации.

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