Началась прямая трансляция доклада о рассекреченных архивах псковского УФСБ (ВИДЕО)

Псковское агентство информации начало прямую трансляцию доклада о рассекреченных архивах псковского УФСБ. Об этом «Псковской правде» сообщили в информагентстве.
Псковское агентство информации начало прямую трансляцию доклада о рассекреченных архивах псковского УФСБ. Об этом «Псковской правде» сообщили в информагентстве.
Серия научных сообщений начнётся с выступления директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина. Участники конференции узнают об итогах работы с рассекреченными документами УФСБ России по Псковской области, а также о новых данных по истории Псковской области в период фашистской оккупации.