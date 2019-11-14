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Общество

Стала известна дата встречи зампрокурора области с жителями Гдовского района

14 ноября 2019 года, 10:52

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 28 ноября организует личный прием граждан в прокуратуре Гдовского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться встречи с заместителем прокурора области, накануне дня приема следует обратиться к прокурору Гдовского района Андрею Волкову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: Гдов, улица Карла Маркса, дом 35. Начало в 17.00.

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