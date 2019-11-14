Норматив мастера спорта выполнила псковичка на чемпионате России в Казани

Подведены итоги чемпионата России по плаванию, который проходил в Казани во Дворце водных видов спорта в 5 по 10 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по спорут.

Участие в соревнования принимали мужчины не моложе 2004 года рождения и женщины не моложе 2006 года рождения по спортивной подготовленности не ниже кандидата в мастера спорта.

Псковскую область представляли мастера спорта России Лиина Салихова, Варвара Степанова и кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева.

По итогам соревнований Каролина Мордовцева выполнила норматив мастера спорта России на дистанции 200 метров на спине с результатом в 2.17,60 секунды.