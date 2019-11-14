Американский боец Джефф Монсон собирается посетить псковский турнир по боксу

В субботу, 16 ноября в Областном центре единоборств (Псков, Крестовское шоссе, дом 92) состоится Открытое первенство по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки». Начало в 12.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На ринг выйдут спортсмены из Пскова и Псковской области 2002-2012 годов рождения. Первенство проводится для спортсменов, которые только начинают свою карьеру и ещё не могут представлять регион на более высоком уровне. Лучшие спортсмены в награду получат кубки и медали.

Отметим, что на соревнования ожидается приезд особого приглашенного гостя – Джеффри Монсона – обладателя черного пояса по джиу-джитсу, двукратного победителя ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу.

Напомним, несколько лет назад известный американский боец уже посещал Псков и проводил для детей мастер-класс. На тренировку к звезде пришли около 40 детей – от совсем маленьких, которым помогали родители, до 14-летних.