Тизер нового фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды» покажут сегодня в ПсковГУ

Завершились съёмки художественного фильма Игоря Угольникова «Учености плоды», рассказывающей о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, проходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Выход картины в прокат запланирован в следующем году.

В рамках Международной научно-практической конференции и проекта «Без срока давности» в Псковском государственном университете 14 и 15 ноября пройдёт презентация фильма, участникам которой расскажут об истории его создания, а также покажут тизер самой картины.