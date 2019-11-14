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Культура

Тизер нового фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды» покажут сегодня в ПсковГУ

14 ноября 2019 года, 09:20

Завершились съёмки художественного фильма Игоря Угольникова «Учености плоды», рассказывающей о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, проходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Выход картины в прокат запланирован в следующем году.

В рамках Международной научно-практической конференции и проекта «Без срока давности» в Псковском государственном университете 14 и 15 ноября пройдёт презентация фильма, участникам которой расскажут об истории его создания, а также покажут тизер самой картины.

«Учености плоды» - это горькая и малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя нашей страны. Места, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин. И одновременно, это трагическая история оккупации нашей Родины. 


Тизер нового фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды» покажут сегодня в ПсковГУИгорь Угольников, режиссёр

По словам режиссёра, фильм «Учености плоды» продолжает традиции великого советского патриотического кино.

Напомним, в съёмках фильма «Учености плоды» принимали участие известные российские и немецкие актёры: Фёдор Бондарчук, Настасья Кербенген, Сергей Безруков, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.


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