Приём заявок на конкурс для туроператоров Псковской области закончится 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, завершается прием заявок на участие в конкурсе для туроператоров Псковской области «Серебряное ожерелье – детям». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К участию приглашаются туроператоры Псковской области, которые уже реализуют туристские маршруты в рамках межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», а также те, кто еще только планирует стать участником проекта.

Цель конкурса — выявления лучших туристских маршрутов для детей на территории Псковской области в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

Финал конкурса будет проведен в период с 9 по 17 декабря в форме очной защиты, а туристские маршруты победителей будут включены в единый информационный каталог «Серебряное ожерелье – детям». Каталог будет издан тиражом не менее 3 тысяч экземпляров к началу туристского сезона 2020 года.

Напомним, в нынешнем году для российских школьников в третий раз пройдёт конкурс #ВсеВПсков. Дети смогут побороться за главные призы в трёх номинациях: блогер, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок смартфон, семейный тур в Псковскую область, проживание в загородном отеле вместе с семьей - то есть смогут показать Псковщину родным.