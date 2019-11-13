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Общество

Фотограф Константин Тищенко поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»

13 ноября 2019 года, 15:55

Фотограф Константин Тищенко пополнил список претендентов премии «Народное признание-2019». На соискание награды в номинации «Талант» молодого человека выдвинула редакция «Псковской правды». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Фотограф Константин Тищенко поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Константин Тищенко пополнил список претендентов премии «Народное признание-2019».
Фото с личной страницы «ВКонтакте»
Студент Псковского государственного университета Константин Тищенко вошел в топ-100 лучших фотографов России по итогам всероссийской премии Russian Photo Awards — 2019. А месяцем ранее стал лауреатом одной из номинаций фотопремии Moscow Photo Adwards. Причем обе победы для молодого фотографа были неожиданностью — до этого он практически не принимал участия в профессиональных состязаниях. Потому что все свободное время занимает фотосъемка.

«Если мне доверяют, то процесс съемки проходит легко, — уверен он. — Фотограф должен быть открытым для общения. Я всегда стараюсь разговаривать, шутить, вызывать людей на эмоции. Иногда даже приходится выглядеть глупо, чтобы вызвать улыбку на лице человека. Бывает, что люди не умеют позировать, но я всегда им помогаю — объясняю, как встать, куда положить руки, куда смотреть».

Фотограф Константин Тищенко поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»

Напомним, премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.

Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.

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