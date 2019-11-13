Жительницу Псковского района обманули со взломанного аккаунта на 90 тысяч рублей

В Псковском районе женщина решила поучаствовать в некоей банковской акции, чтобы получить солидные бонусы, но оказалась обманутой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 57-летней псковичке в социальных сетях пришло сообщение от имени ее знакомой, которая сообщила о выгодной акции, организуемой, якобы, одним из банков для своих постоянных клиентов. И для участия в ней необходимо было сообщить сведения о банковской карте, что заинтересовавшая гражданка и сделала, а затем за несколько операций перевела на указанные реквизиты около 90 тысяч рублей.

Когда женщина убедилась, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Несмотря на все предостережения, женщина доверилась рекомендациям «знакомой», аккаунт которой, судя по всему, взломали злоумышленники.