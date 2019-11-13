Участниками фестиваля «Кукарача» в Пскове станут более 140 детей со всей области

Завершился прием заявок на фестиваль для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача». Принять участие в фестивале изъявили 142 человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На очный этап фестиваля организационный комитет отобрал 100 человек, далее участников ожидает проведение очного конкурсного отбора членами жюри из числа профессиональных деятелей культуры и искусства.

Заявки пришли из Пскова, Великих Лук, Пушкинских гор, Красногородска, Опочки, Печор, Порхова, Пыталово, деревни Боброво и села Воронцово.

Напомним, подать заявку на участие можно было в трех номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».