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Общество

«Портал поставщиков» помог Псковской области сэкономить почти 250 тысяч рублей

13 ноября 2019 года, 14:29

Около 250 тысяч рублей сэкономила Псковская область благодаря закупкам на «Портале поставщиков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Заказчики работают в данной системе уже в течение трех месяцев», - пояснили в региональном Комитете по закупкам.

Всего на «Портале поставщиков» было проведено более 100 процедур по определению подрядчика или исполнителя. Общая сумма заключенных контрактов составила более 6,5 миллионов рублей.

Напомним, раньше заказчики осуществляли малые закупки напрямую у единственного поставщика без проведения торгов и, как следствие, без экономии. Автоматизированная система «Портал поставщиков» предоставляет инструментарий для реализации неконкурентных закупок у единственного поставщика на конкурентной основе.

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