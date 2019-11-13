Стартовал конкурс проектов памятного знака «Зарождение знамени Победы», который установят в Идрице

Российское военно-историческое объявило Открытый творческий конкурс на лучший проект памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для установки в посёлке Идрица. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы конкурса.

Участниками конкурса могут стать физические лица независимо от гражданства, творческие объединения и коллективы авторов. Проекты необходимо предоставит до 10 декабря нынешнего года.

Победителей определит комиссия, в состав которой войдёт известные архитекторы, скульпторы, художники, видные деятели культуры и искусства, а также представители общественности и органов власти.

Памятный знак «Зарождение Знамени Победы» будет расположен в Себежском районе Псковской области рядом с поселком городского типа Идрица.

Выбранное место может раскрыть историю зарождения одной из главных реликвии современной России, сконцентрировав внимание на славных страницах истории 150-й стрелковой дивизии.