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Общество

«Титан-Полимер» проведёт общественные слушания после прохождения экспертизы

13 ноября 2019 года, 12:22

В ближайшее время в Пскове пройдут общественные слушания по вопросу строительства в «Моглино» предприятия «Титан-Полимер». Об этом в эфире ГТРК «Пскова» сообщила замгубернатора Псковской области Нинель Салагаева.

По её словам, сейчас проект по строительству первого этапа (производство БОПЭТ-плёнки) находится на экспертизе. Уже получено положительное заключение Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны.

«Зона установлена в пределах ста метров, что подтверждает низкий класс опасности предприятия», - сказала заместитель губернатора.

Нинель Салагаева отметила, что публичные слушания по первому этапу строительства по закону не требуются, но «Титан-Полимер готов обнародовать документы, которые появятся после прохождения экспертизы.

Сроки проведения общественных обсуждений пока неизвестны. Они зависят от сроков завершения экспертизы.

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