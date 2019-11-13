Спектакли «Глухомань» и «Женитьба» увидят жители Печор на следующей неделе

В пятницу, 22 ноября, в 12.00 на сцене Печорского районного центра культуры (улица Свободы, дом 29) пройдет традиционный ежегодный День любительского театра «СВОЯ ИГРА», где свои театральные постановки покажут четыре Народных театра из городов и районов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Началом мероприятия станет инсценировка по скороговоркам «Про бобра, Греку и Фросю в сарафане» от Театра «Балагуры» (деревня Изборск, Печорский район) под руководством режиссера Марины Жариковой.

В рамках мероприятия зрители увидят три спектакля:

12.30 – «Хорошо там, где нас нет» — спектакль по произведениям С. Носова и Э. Филиппо (Новоржевский народный театр, режиссер Дарина Дементьева);

14.00 – «Глухомань» — спектакль по пьесе И. Муренко (Дедовичский народный театр, Дедовичи, руководитель Анна Филева);

18.00 – «Женитьба» — спектакль по пьесе Н. Гоголя (Молодежный театр «Ахтеатр», Псков, режиссер Татьяна Комиссаровская);