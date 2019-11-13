Прокурор Псковской области приедет в Невель, чтобы пообщаться с местными жителями

Прокурор Псковской области государственный советник юстиции второго класса Сергей Белов в ноябре нынешнего года примет граждан в Невельской межрайонной прокуратуре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с прокурором области, необходимо в срок до 15 ноября обратиться к Невельскому межрайонному прокурору Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Встреча с гражданами пройдёт по адресу: Невель, улица Герцена, дом 16.