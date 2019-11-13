Псковичам сообщили о возобновлении бесплатной выездной вакцинации против гриппа

В Пскове возобновилась выездная бесплатная вакцинация против гриппа, а также диспансеризация и профилактические медосмотры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 13 ноября по 16 ноября с 10.00 до 14.00 на территории торгового комплекса «Империал» (Псков, улица Коммунальная, дом 41) горожан будет ждать мобильный ФАП (государственный номер автобуса - В 862 КР 60).

Выездная диспансеризация будет включать: опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования.

Привиться от гриппа также можно в филиалах и подразделениях самой поликлиники. Обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни можно с понедельника по пятницу по адресам:

- Улица Кузнецкая, дом 19, кабинет №10, № 12 - с 8.00 до 18.00, телефоны: 66-53-29, 66-53-50 (поликлиника №1);

- Улица Коммунальная, дом 23, кабинет № 4 - с 8.00 до 18.00, телефон: 56-96-98 (регистратура) (поликлиника №2);

- Улица Индустриальная, дом 8, кабинет № 7 - с 8.00 до 18.00, кроме среды (в среду - с 8.00 до 14.00), телефон: 53-62-14 (поликлиника №3);

В офисах врача общей практики:

- Сиреневый бульвар, дом 9, телефон: 56-57-31 - с 9.00 до 12.00;

- Улица Николая Васильева, дом 83а - с 8.00 до 13.00, телефон: 73-42-33 - по расписанию работы врача общей практики;

- Улица Киселева, дом 8, телефон регистратуры: 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66, с 8.00 до 17.00;

- Улица Алехина, дом 10, телефон: 75-00-89, с 8.00 до 12.00.

В субботу можно обращаться в поликлиники №№ 1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту с 8.00 до 14.00.