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Общество

Псковичи принимают участие в рабочей встрече Союза русских Ганзейских городов

12 ноября 2019 года, 16:20

Псковская делегация принимает участие в рабочей встрече представителей городов - членов Союза русских Ганзейских городов в Великом Новгороде. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, Псков представляют и.о. заместителя главы администрации города Павел Волков, директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина и и. о. начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина.

Открыл рабочую встречу мэр Великого Новгорода, президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин. Он отметил, что необходимо активно привлекать зарубежных партнеров и включаться в работу по развитию ганзейского движения. «Уверен, что работа будет конструктивной, на благо нашей общей цели», - сказал Сергей Бусурин.

Также в ходе встречи была озвучена информация о подготовке к проведению 10-х Русских Ганзейских Дней в Великом Новгороде. Планируется, что мероприятие пройдет 11, 12 июня 2020 года. В программе Ганзейских дней конные состязания, турниры лучников, показ Ганзейского костюма, спортивные состязания. Также пройдет Ганзейская вечеринка.

И. о. заместителя главы администрации Пскова Павел Волков сообщил членам рабочей группы об итогах VII Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен», церемония награждения победителей которого состоялась в Пскове 7 ноября. По его словам, в этом году конкурс был особенно важен для города, так как Псков стал вторым российским городом, где в июне прошли 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени.

Кроме того, был представлен арт-проект художников Союза русских ганзейских города, выставка «Горожане». Организаторы мероприятия планируют показать красоту и многообразие современных городов Русской Ганзы. 

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