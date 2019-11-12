Полицейские просят сообщать о фактах употребления наркотиков детьми

В регионе начался второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019», который продлится по 20 ноября, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Полицейские призывают проявить активную гражданскую позицию и оказать содействие органам внутренних дел в работе по предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявлению фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Обо всех фактах употребления подростками наркотиков, а также склонения их к употреблению наркотических средств, вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, информацию о содержании наркопритонов граждане могут сообщать по «телефону доверия» УМВД - (8112) 59-22-33, который входит в систему «горячей линии МВД России», либо по круглосуточному телефону «ГБУЗ Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49 и дежурной части УМВД России по городу Пскову (8112) 59-63-22.

Кроме того, сообщение можно отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main. В полиции обещают сохранить конфиденциальность.