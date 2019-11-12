В Пскове пройдет приём граждан по вопросам защиты прав детей

20 ноября в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в Пскове состоится прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. С инициативой провести мероприятие выступила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На вопросы граждан готовы ответить прокурор Псковской области Сергей Белов, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня, глава Псковского района Наталья Федорова.

Приём состоится 20 ноября с 10:00 в районной администрации по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 4. Записаться на прием можно до 15 ноября по телефону: (8112) 72-42-02.