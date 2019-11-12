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Культура

Псковская команда по брейкингу взяла первые места на Международном Чемпионате «Battle of Est»

12 ноября 2019 года, 13:27

В субботу, 9 ноября, в Тарту, Эстония, прошёл заключительный Международный Чемпионат по брейкингу «Battle of Est», где выступали дети и преподаватели псковского хип-хоп центра «...Хоть Отбавляй!». Большое количество участников приехали из многих стран: Мексики, Франции, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Беларуссии.

Псковская команда по брейкингу взяла первые места на Международном Чемпионате «Battle of Est»
Первые и вторые места заняли псковские команды на Международном Чемпионате по брейкингу.
Фото Кристины Кочневой

О том, что наши команды не только достойно представили Псковскую область и Россию, но и заняли призовые места, «Псковской правде» рассказал руководитель хип-хоп центра Кристина Кочнева:

«Первое место в номинации Breaking 1х1 до 12 лет занял Костин Никита - B-boy Poltos. Ещё одно золото получила команда Pskov City Breakers в номинации Breaking Командный баттл до 12 лет. Участвовали в баттле Садуков Артём, Семёнов Леонид, Комендант Данила, Волкова Елизавета, Пыхтин Вадим, Гвоздев Александр, Демидов Иван.⠀

Псковская команда по брейкингу взяла первые места на Международном Чемпионате «Battle of Est»
Золото получила команда Pskov City Breakers в номинации Breaking Командный баттл до 12 лет.
Фото Кристины Кочневой

Есть у нас и второе место в номинации Breaking Командный баттл до 16 лет, его взяла команда XO crew, где состязались Костин Никита, Костина Мария, Линский Родион, Степаненков Никита, Зборомирский Кирилл, Степанов Максим.

В номинации Breaking Командный Баттл Профессионалы - команда Fyxo (куда входят преподаватели псковского центра Кочнев Кирилл, Овчинников Михаил, Киреев Давид) - вошли в число пяти лучших команд.

Кстати, весной псковичи из «Хоть отбавляй!» дебютировали на чемпионате по брейкингу в Казани

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