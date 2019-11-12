Псковская команда по брейкингу взяла первые места на Международном Чемпионате «Battle of Est»

В субботу, 9 ноября, в Тарту, Эстония, прошёл заключительный Международный Чемпионат по брейкингу «Battle of Est», где выступали дети и преподаватели псковского хип-хоп центра «...Хоть Отбавляй!». Большое количество участников приехали из многих стран: Мексики, Франции, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Беларуссии.

О том, что наши команды не только достойно представили Псковскую область и Россию, но и заняли призовые места, «Псковской правде» рассказал руководитель хип-хоп центра Кристина Кочнева:

«Первое место в номинации Breaking 1х1 до 12 лет занял Костин Никита - B-boy Poltos. Ещё одно золото получила команда Pskov City Breakers в номинации Breaking Командный баттл до 12 лет. Участвовали в баттле Садуков Артём, Семёнов Леонид, Комендант Данила, Волкова Елизавета, Пыхтин Вадим, Гвоздев Александр, Демидов Иван.⠀