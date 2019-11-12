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Культура / ТВ

Псковский губернатор стал гостем программы на телеканале «Культура»

12 ноября 2019 года, 12:53

В ближайшее воскресенье, 17 ноября, в 16:30 гостем еженедельной научно-популярной передачи «Картина мира» на канале «Культура» станет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Выпуск с главой региона назвали «Русский запад: регион развития».

Псковский губернатор стал гостем программы на телеканале «Культура»

Михаил Ковальчук приглашает в свою программу ученых, общественных деятелей, талантливых специалистов.

Программу ведет доктор физико-математических наук, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Съемки уже состоялись. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников расскажет о ключевых особенностях Псковской земли, богатом историко-культурном наследии, непростой работе по сохранению и восстановлению уникальных памятников истории, расположенных в области, а также поделится своим взглядом на перспективы развития региона.

Отметим, что в марте этого года Михаил Ковальчук посещал Псковскую область во время Кикоинских чтений, который Курчатовский институт проводит ежегодно и впервые устроил в Пскове. Тогда он заметил, что «есть все условия, чтобы Псков, как место древнейшей культуры, стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта». Также в нынешнем учебном году в школе №1, которую окончил выдающийся физик, открыт «Кикоинский класс» с углубленным изучением естественных наук. 

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