Псковский губернатор стал гостем программы на телеканале «Культура»

Программу ведет доктор физико-математических наук, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Съемки уже состоялись. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников расскажет о ключевых особенностях Псковской земли, богатом историко-культурном наследии, непростой работе по сохранению и восстановлению уникальных памятников истории, расположенных в области, а также поделится своим взглядом на перспективы развития региона.

Отметим, что в марте этого года Михаил Ковальчук посещал Псковскую область во время Кикоинских чтений, который Курчатовский институт проводит ежегодно и впервые устроил в Пскове. Тогда он заметил, что «есть все условия, чтобы Псков, как место древнейшей культуры, стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта». Также в нынешнем учебном году в школе №1, которую окончил выдающийся физик, открыт «Кикоинский класс» с углубленным изучением естественных наук.