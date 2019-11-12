Великолучанка лишилась более двухсот тысяч рублей после звонка из «банка»

В Псковской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 11 ноября 48-летней жительнице Великих Лук на мобильный телефон позвонили женщины, которые представились сотрудницами банка. Они рассказали собеседнице, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте и последующего списания денежных средств требуется перевести деньги на другой счет. В итоге, горожанка через банкомат перечислила на указанные реквизиты 263 тысячи рублей. А когда поняла, что имеет дело с мошенницами, обратилась за помощью в полицию.

Еще один случай мошенничества зарегистрирован 9 ноября. 39-летняя великолучанка разместила в интернете объявление о продаже шкафа. Ей позвонил неизвестный мужчина, который путем различных уловок сумел получить доступ к банковской карте великолучанки и списал с нее около 10 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.