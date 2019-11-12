Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за вклад в развитие региона

Глава региона отметил, что Александр Котов многое сделал для укрепления и повышения имиджа партии в области, помогал реализовывать партийные и национальные проекты.

Губернатор Псковской области участвовал в конференции Псковского отделения партии «Единая Россия», которая прошла в понедельник, 11 ноября. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, одним из главных вопросов повестки стало избрание секретаря реготделения вместо сложившего полномочия Александра Котова.

«На посту секретаря реготделения он внес большой созидательный вклад в развитие региона и его политической системы. Опытный, мудрый, крайне порядочный руководитель и надежный товарищ, с которым я искренне рад вместе работать в одной команде», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также добавил, что недавно областное Собрание депутатов приняло закон, по которому будет повышена зарплата муниципальных служащих. Документ разрабатывался в тандеме исполнительной и законодательной властей региона. Вклад Александра Котова в развитие Псковщины Михаил Ведерников отметил Почетной грамотой Губернатора Псковской области.

Затем Михаил Ведерников поздравил нового секретаря партии с избранием и пожелал успешной работы на благо Псковской области.

Напомним, что 11 ноября, на конференции «Единой России» в Пскове делегаты выбрали нового секретаря регионального отделения. Подавляющее большинство голосов отдали за депутата Государственной Думы Александра Козловского. Сложивший полномочия 24 октября Александр Котов стал заместителем секретаря реготделения.