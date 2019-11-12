Гремячую башню будут ремонтировать альпинисты

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области выдал разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ по ремонту крыши Гремячей башни. Каменная башня - самая высокая в Пскове - является объектом культурного наследия федерального значения. В конце октября сильный ветер повредил часть ее кровли. В социальных сетях появилось много обращений граждан, которые беспокоились за состояние башни. Необходимое оборудование для организации работ и обеспечения доступа специалистов, в том числе альпинистов, на крышу Гремячей башни получили при содействии администрации области и Главного управления МЧС России по Псковской области.