Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Гремячую башню будут ремонтировать альпинисты

12 ноября 2019 года, 10:09

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области выдал разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ по ремонту крыши Гремячей башни. Каменная башня - самая высокая в Пскове - является объектом культурного наследия федерального значения. В конце октября сильный ветер повредил часть ее кровли. В социальных сетях появилось много обращений граждан, которые беспокоились за состояние башни. Необходимое оборудование для организации работ и обеспечения доступа специалистов, в том числе альпинистов, на крышу Гремячей башни получили при содействии администрации области и Главного управления МЧС России по Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи принимают участие в рабочей встрече Союза русских Ганзейских городов
Полицейские просят сообщать о фактах употребления наркотиков детьми
В Пскове пройдет приём граждан по вопросам защиты прав детей
Псковская команда по брейкингу взяла первые места на Международном Чемпионате «Battle of Est»
Псковский губернатор стал гостем программы на телеканале «Культура»
Великолучанка лишилась более двухсот тысяч рублей после звонка из «банка»
Главу города Пскова изберут 13 ноября
Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за вклад в развитие региона
Александр Козловский: Нам поможет открытый разговор о проблемах с жителями области

Комментарии

Авторизация
No comments
Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

Общество / Мода
12 ноября 15:45

Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

В ноябре наши эксперты по красоте и стилю будут работать с 28-летней псковичкой Ларисой Васильевой.

Виноваты бобры

Общество / Коммуналка
12 ноября 10:38

Виноваты бобры

Свою роль в подтоплении во время дождей сыграли грызуны, понаделавшие засоры вблизи дорог
В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Общество / Коммуналка
12 ноября 10:30

В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Болью города называет ливневую канализацию глава администрации Александр Братчиков