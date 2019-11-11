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Политика / Партии

Александр Козловский: Нам поможет открытый разговор о проблемах с жителями области

11 ноября 2019 года, 19:34

В понедельник, 11 ноября, на конференции «Единой России» в Пскове делегаты выбрали нового секретаря регионального отделения. Подавляющее большинство голосов отдали за депутата Государственной Думы Александра Козловского. Сложивший полномочия 24 октября Александр Котов стал заместителем секретаря реготделения.

Выступая перед однопартийцами, Александр Козловский заявил, что особое внимание будет уделять первичным организациям. По его словам, рядовые партийцы будут включены в процесс принятия важных решений. Их интеллектуальный потенциал и жизненный опыт будут направлены на решение широкого круга вопросов и укрепления позиций партии.

«Для меня факт, что если мы с вами будем более чутко слушать и слышать людей – мы сделаем партию сильнее и станем более полезными для наших земляков, наших сограждан! Убежден, что широкий, открытый разговор с людьми на важные для них темы, о значимых проблемах поможет нам. Мы сможем принимать на фракциях в наших районах и городах еще более взвешенные и заточенные под интересы людей решения!» - приводит слова нового секретаря пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России».

Также Александр Козловский, что намерен работать на благо Псковской области вместе с секретарем генсовета партии, сенатором Андреем Турчаком, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем областного Собрания Александром Котовым. 

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