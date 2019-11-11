Мотоциклист из Острова не побоялся и вновь сел за свой «Урал» в пьяном состоянии

В Пскове, Великих Луках и нескольких других районах полицейские выявили водителей, повторно севших пьяными за руль. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, вечером 7 ноября в областном центре у дома по улице Боровой страж порядка остановили для проверки «ВАЗ-21099», которой управлял нетрезвый 35-летний пскович.

На дороге «Санкт-Петербург – Невель» под Островом 7 ноября около 21 часа полицейские остановили 20-летнего парня, который ехал на мотоцикле «Урал». Выяснилось, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

А в Великих Луках днём 9 ноября по улице Манежной на автомобиле «ИЖ - ОДА» следовал 45-летний горожанин, который тоже был пьян. Нетрезвые водители установлены также в поселке Красногородск и Опочецком районе. По этим фактам проводятся проверки.