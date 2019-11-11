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Общество

Новая система оплаты труда повысит соцзащищенность муниципальных служащих – губернатор

11 ноября 2019 года, 14:31

«Закон принят, чтобы повысить уровень жизни и социальную защищенность муниципальных служащих», - прокомментировал новую систему оплаты труда 11 ноября Михаил Ведерников на общем собрании Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области.

Напомним, новая система оплаты, предполагающая увеличение зарплат всех муниципальных служащих, вступит в силу с начала следующего года.

Денежное содержание муниципальных глав будет определять в процентном соотношении к денежному вознаграждению губернатора, а заработная плата муниципальных служащих – в процентном соотношении к заработной плате главы. Это позволит автоматически индексировать заработные платы муниципальных служащих при увеличении размера денежного содержания на федеральном уровне.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что для дотационных муниципалитетов в ближайший месяц будут разработаны нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих.

По мнению губернатора, закон станет хорошим антикоррупционным инструментом и поможет решить кадровые вопросы.

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