Новая система оплаты труда повысит соцзащищенность муниципальных служащих – губернатор

«Закон принят, чтобы повысить уровень жизни и социальную защищенность муниципальных служащих», - прокомментировал новую систему оплаты труда 11 ноября Михаил Ведерников на общем собрании Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области.

Напомним, новая система оплаты, предполагающая увеличение зарплат всех муниципальных служащих, вступит в силу с начала следующего года.

Денежное содержание муниципальных глав будет определять в процентном соотношении к денежному вознаграждению губернатора, а заработная плата муниципальных служащих – в процентном соотношении к заработной плате главы. Это позволит автоматически индексировать заработные платы муниципальных служащих при увеличении размера денежного содержания на федеральном уровне.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что для дотационных муниципалитетов в ближайший месяц будут разработаны нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих.

По мнению губернатора, закон станет хорошим антикоррупционным инструментом и поможет решить кадровые вопросы.