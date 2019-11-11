Шесть человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Алтаева

Кроткое замыкание в зарядном устройстве привело к пожару в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Алтаева спасатели получили 8 ноября около 12.00. На место происшествия тут же выдвинулись огнеборцы. В результате пожара в двухкомнатной квартире сгорел диван, огнем повреждены обои. Из дома было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребёнок. Причиной пожара стало короткое замыкание в зарядном устройстве для мобильного телефона.

В связи с этим, спасатели призывают жителей Псковской области чётко следовать правилам, прописанным в инструкции к мобильному телефону и зарядному устройству.

«У каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки», - отметили в пресс-службе ведомства.