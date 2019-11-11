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Общество

Проект, который улучшит качество жизни пенсионеров, презентуют в Пскове 15 ноября

11 ноября 2019 года, 12:05

В Пскове 15 ноября презентуют проект «Поколения вместе — душа на месте: Crossing the Generation Gap», целью которого является улучшение качества жизни пенсионеров, сохранение возможности для развития их интеллектуальных и творческих потенциалов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участниками мероприятия станут руководители и актив регионального отделения Союза пенсионеров России, представители общественных организаций, преподаватели и слушатели факультета иностранных языков университета третьего возраста Пскова, студенты факультета филологии и иностранных языков Псковского государственного университета.

На презентации проекта, которая начнётся в 12.00 в проектном офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, Дом 19), будет представлена экспозиция творческих работ «Трансформация фотографий в картины маслом» Людмилы Липко, созданных по результатам социального проекта «Взгляд поколений».

Отметим, проект «Поколения вместе — душа на месте: Crossing the Generation Gap» реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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